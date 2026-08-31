Nick Woltemade vai trocar o Newcastle United por um clube da Serie A

A Juventus vai contratar Nick Woltemade por empréstimo nesta temporada junto ao Newcastle United. É o que informam vários veículos na noite desta segunda-feira, entre eles o Sky Deutschland e Fabrizio Romano.

Romano já confirma a transferência com seu característico “here we go”. Segundo o especialista em mercado da bola, Juventus e Newcastle chegaram a um acordo verbal.

De acordo com Romano, a Juventus pagará ao Newcastle uma taxa de empréstimo de 3,5 milhões de libras esterlinas. Isso equivale a pouco mais de 4 milhões de euros. Além disso, não haverá obrigação de compra no acordo.

Florian Plettenberg, do Sky Deutschland, informa que o próprio Woltemade ainda não deu sinal verde para essa transferência temporária. Os dois clubes, no entanto, esperam receber em breve o aval do atacante, que então passará por exames médicos.

Woltemade, de 24 anos, foi contratado pelo Newcastle há um ano, vindo do VfB Stuttgart. A transferência envolveu uma quantia de nada menos que 75 milhões de euros.

Ele ainda não conseguiu realmente convencer no clube da Premier League. Em 53 jogos oficiais, o alemão soma 11 gols e 6 assistências.

Neste verão, Woltemade ainda fez parte da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo. Ele entrou em campo apenas nos dezesseis avos de final, saindo do banco.