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Nick Woltemade vem melhorando na Juventus. Mesmo assim, o maior campeão italiano estaria interessado em contratar outro atacante em janeiro.

Segundo uma reportagem da Gazzetta dello Sport, a Juventus e o Atlético de Madrid podem fechar uma troca. Jonathan David, atualmente emprestado ao clube espanhol, se transferiria em definitivo para o Atlético. Em contrapartida, a Juve receberia o atacante Alexander Sörloth.

Segundo a reportagem, os dois clubes estão abertos à troca. A Juve quer obter retorno financeiro com David, que pouco convenceu em Turim, o mais rápido possível para melhorar suas contas. Já o Atlético busca evitar perder Sörloth de graça no verão europeu de 2028, quando termina seu contrato.

Ainda há divergências, porém, sobre os valores. A Juventus aparentemente considera uma troca direta ou com um pequeno pagamento compensatório a seu favor, já que David é cinco anos mais novo que Sörloth e tem um contrato mais longo, até 2030. Em Madri, por outro lado, a ideia seria um acordo envolvendo "David mais uma quantia em dinheiro".

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O que a chegada de Alexander Sörloth significaria para Nick Woltemade?

Para Woltemade, significaria mais um concorrente na posição de atacante. Após um começo lento, o jogador da seleção alemã parece ter se adaptado à equipe. Pelo menos seu desempenho melhorou claramente nas últimas semanas .

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Em 17 jogos somando todas as competições, Woltemade marcou cinco gols e deu quatro assistências. Ele tem sido especialmente eficiente na Liga Europa, com participação em cinco gols em cinco partidas: três gols e duas assistências.

Sob o comando de Luciano Spalletti, Woltemade costuma se revezar com Randal Kolo Muani, ex-Eintracht Frankfurt, no ataque da Juventus. Além deles, o clube conta apenas com Jeff Ekhator, de 20 anos, como outro centroavante disponível no elenco, já que o veterano Arkadiusz Milik está fora há semanas por lesão.