Como relata a Gazzetta dello Sport, a perda incrível de Woltemade de menos de cinco metros, aos 59 minutos do jogo da Liga das Nações da seleção alemã contra a Sérvia (2 a 0), causou "sobrancelhas levantadas" na Velha Senhora.

Não apenas por isso, a Juve já deve querer voltar ao mercado por um centroavante no inverno e buscar alternativas a Woltemade.

Como a Gazzetta relata ainda, Woltemade simplesmente não corresponderia ao perfil desejado pelo técnico Luciano Spalletti, o que, no entanto, colocaria a contratação do atacante alto e tecnicamente refinado sob uma luz altamente questionável.

Segundo a publicação, Spalletti observou internamente que já teria três jogadores no ainda lesionado Kenan Yildiz, Kerim Alajbegovic e Nico Gonzalez que poderiam atuar na posição preferida de Woltemade, como segundo atacante.

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Por isso, Brian Brobbey, do AFC Sunderland, deve ser um alvo de transferência para o inverno. Segundo a Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) e Antonio Raimondo (Frosinone) também estão na lista.

Por que Woltemade não marcou mais gols no Newcastle United?

Woltemade havia se transferido no verão de 2025 do VfB Stuttgart para o Newcastle United por 75 milhões de euros, após uma temporada fortíssima, mas, depois de um início forte, perdeu rapidamente seu lugar entre os titulares. Sob o então técnico Eddie Howe, a posição de Woltemade foi sendo gradualmente recuada, motivo pelo qual ele mesmo disse em determinado momento que atualmente estava atuando mais como um camisa 8 do que como um verdadeiro jogador ofensivo.

Consequentemente, sua produção de gols ao longo de sua temporada de estreia pelos Magpies foi bastante modesta. Woltemade rebateu críticas nesse sentido especialmente antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos. "De mim se espera um gol ou uma assistência em todo jogo. Mas, se eu não jogo no ataque, fica claramente mais difícil para mim chegar aos espaços de perigo", disse ele, por exemplo, à stern: "A força das críticas e a agitação em torno da minha pessoa ligada a isso realmente me surpreenderam. Aí diziam: Por que Nick faz tão poucos gols? Por que ele não dá mais assistências? Essas eram as perguntas erradas, e eu não as achei totalmente justas."

Depois da Copa do Mundo, tudo deveria melhorar para Woltemade com um novo técnico. Matthias Jaissle substituiu Howe, que renunciou de forma surpreendente, e teria até buscado dicas com o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, sobre como utilizar melhor Woltemade. Mas a paz não durou muito.

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O Newcastle preparou sua transferência "pelas costas de Woltemade"?

Segundo a Sport Bild, o próprio Woltemade não buscava uma mudança de clube, mas teria ficado "muito irritado" ao se ver no banco de reservas no jogo em casa contra o Liverpool no início da temporada. O jogador de 24 anos teria se perguntado seriamente se teria algum papel sob o comando de Jaissle, ainda mais porque o estilo de jogo do treinador, com muitas bolas longas, aparentemente não lhe agradava nem um pouco.

De acordo com a reportagem, Woltemade provavelmente não estava tão errado assim com sua suspeita. Jaissle não teria ficado satisfeito com as atuações de seu compatriota alemão na pré-temporada, escreve a Sport Bild. Além disso, o clube teria tentado impulsionar uma transferência "pelas costas de Woltemade".

No fim, o Newcastle acertou um empréstimo com a Juve sem opção de compra. Na Serie A, Woltemade inicialmente somou três entradas saindo do banco, e, na Liga Europa, contra o NEC Nijmegen, foi titular e marcou de pênalti.



