O jogador da seleção alemã marcou o gol do empate provisório na vitória por 2 a 1 (0 a 1) sobre o representante espanhol Celta de Vigo, chegando ao segundo gol em dois jogos na segunda competição europeia mais importante. Antes, ele já havia marcado de pênalti contra o Nijmegen.

O atacante estava no lugar certo após Marcos Alonso dominar mal a bola com o peito e finalizou com precisão de pé direito, de perto. Nos acréscimos, o ex-jogador do Frankfurt Randal Kolo Muani (90+2) ainda marcou o gol da vitória.

Hugo Alvarez (18 minutos) havia colocado os espanhóis em vantagem. Enquanto o Celta de Vigo, com zero ponto em duas partidas, já fica sob pressão na fase de liga, a Juventus, de Turim, está dentro das expectativas na Europa, com seis pontos. No campeonato nacional, a situação é diferente: a dupla de líderes Inter de Milão e Lazio já abriu cinco pontos de vantagem. Woltemade ainda não marcou na Serie A, embora até agora só tenha entrado em campo como reserva.

Ainda assim, ele esteve recentemente na mira das críticas dos jornais italianos, embora tenha feito algumas boas jogadas no último empate por 1 a 1 com o Cagliari e tenha sido até elogiado por seu parceiro de ataque, Kolo Muani.

Por que Nick Woltemade é tão criticado na Juventus?

O jornal de Turim Tuttosport não poupou palavras após o empate com o Cagliari: "Boa sorte, senhor Spalletti, para encontrar uma lógica para esse jogador, que no momento parece um corpo estranho." O Corriere dello Sport também se juntou às críticas. Seu veredito: "Diante do gol, Woltemade não tem nada de especial." Já a Gazzetta dello Sport afirmou que "talvez" o jogador da seleção alemã ainda tenha tempo para encontrar um lugar no time da Juve.

Recentemente, a Gazzetta dello Sport também noticiou que Spalletti agora vê a contratação de Woltemade com reservas e já quer um novo centroavante na janela de inverno.

Segundo a publicação, Spalletti observou internamente que já tem, no ainda lesionado Kenan Yildiz, em Kerim Alajbegovic e em Nico Gonzalez, três jogadores capazes de atuar na posição preferida de Woltemade, como segundo atacante.

Por isso, Brian Brobbey, do AFC Sunderland, seria um candidato a reforço na janela de inverno. Segundo a Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) e Antonio Raimondo (Frosinone) também estariam na lista.