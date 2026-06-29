Neymar zomba do “rei” das previsões da Copa do Mundo: “Tenta de novo”

Neymar da Silva, capitão da Seleção Brasileira, ironizou o especialista alemão Joachim Clement, após a classificação da Seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira se classificou para as oitavas de final depois de virar o jogo contra o Japão e vencer por 2 a 1, aos 90+6 minutos, graças a um gol de Gabriel Martinelli, craque do Arsenal.

Joachim Clement, o economista alemão que trabalha em um banco de investimentos britânico, havia previsto uma derrota surpreendente do Brasil para o Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Mas Neymar não deixou a oportunidade passar e, após a classificação, postou em tom irônico em sua conta oficial no “X”: “Sr. Joachim Clement... tente de novo na próxima Copa do Mundo”.

Neymar permaneceu no banco durante toda a partida e não entrou em campo nem por um minuto, apesar de estar em condições de jogar e de ter participado de alguns minutos durante a terceira partida da fase de grupos contra a Escócia.

No oitavo de final, o Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para a noite desta terça-feira.

Klement ganhou grande notoriedade graças à precisão de suas previsões consecutivas na Copa do Mundo: ele acertou ao indicar a Alemanha como vencedora do título em 2014, depois previu a conquista da França na edição de 2018 e, por fim, apontou a Argentina como vencedora do título de 2022 — o que se concretizou nas três ocasiões.

Clement também apostou na seleção da Holanda para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.







