Neymar vai viajar ao Qatar para completar recuperação da lesão

Atacante sofreu fratura no metatarso do pé direito no fim de janeiro e passou por tratamento na França e no Brasil

Depois de dois dias em Paris após curtir o Carnaval no Brasil, Neymar entrará no avião novamente para completar o tratamento da lesão no quinto metatarso no pé direito. Desta vez, seu destino será o Qatar.

Ele passará por uma avaliação de três dias no Aspetar, centro ortopédico de referência em Doha e que trabalha em parceria com o PSG. Além do camisa 10, membros do departamento médico do clube acompanharão o diagnóstico.

🆕📍 Communiqué médical@neymarjr se rend ce soir à @Aspetar au Qatar pour les 3 prochains jours comme prévu dans le protocole initial. Il fera un bilan complet après 6 semaines de sa blessure. Il est accompagné d’une équipe médicale du @PSG_inside. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 de março de 2019

O atacante sofreu uma fratura na mesma região em março de 2018, quando disputava uma partida contra o Olympique de Marseille. Na ocasião, o jogador passou por cirurgia em Belo Horizonte.

Desta vez, no entanto, o problema veio durante um jogo da Copa da França diante do Strasbourg. Diferentemente da primeira vez, o tratamento adotado foi conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica.