Neymar treina separado no PSG em tour pela China

Atacante brasileiro fez treino à parte no grupo parisiense, que viajou a Shenzhen, na China, nesta quarta-feira. Ele já deixou claro desejo de sair

Depois de chegar a Shenzhen na madrugada desta quarta-feira (o avião pousou à 00h15 de Brasília), o passou a se hospedar no local, passando por seu hotel antes de seguir para a primeira sessão de treinamento nesta turnê asiática.

Neymar treinou separadamente, à margem do grupo. O atacante não participou da atividade comandada por Thomas Tuchel, visando os jogos de pré-temporada contra , Sydney FC e . O lateral direito Thomas Meunier também fez um trabalho individual.

Antes da atividade, Neymar foi solícito com os torcedores que estiveram na chegada do elenco à . Cerca de 200 pessoas estiveram no desembarque da delegação em Shenzhen.

Outro jogador que não participou da atividade foi o zagueiro Thilo Kehrer. O alemão ficou no hotel e nem seguiu com o elenco para as atividades por conta de um desconforto muscular.

O espera a chegada de alguns jogadores que disputaram a e a Copa Africana de Nações em 31 de julho. Marquinhos, Thiago Silva, Leandro Paredes, Ángel Di María e Choupo-Monting são aguardados no fim do mês.