Neymar rebate críticas de Pelé: "Respeito, mas não aprovo"

Craque brasileiro ainda disse não ter nada de concreto os rumores sobre uma possível saída do PSG

Neymar, craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, respondeu as críticas do Rei Pelé em entrevista ao Canal Football.

"Quando não ganha aparecem os críticos. Eu nunca simulei na Copa do Mundo, eu só fui vítima das faltas. Hoje, as pessoas falam muito disso porque é o Neymar e tudo se amplifica. Respeito as críticas do Pelé, mas não aprovo", afirmou.

(Foto: Getty Images)

O jogador também disse que "não há nada concreto" sobre uma possível saída do PSG. No entanto, conforme apurado pela Goal há alguns meses, o brasileiro não está feliz na França e segue querendo trocar de clube. A excelente relação mantida com vários ex-companheiros de Barcelona, ​​como Luis Suarez, Gerard Piqué ou Lionel Messi, faz com que o clube catalão pense em trazê-lo de volta.

"Rumores sobre a minha partida? Há rumores desde que me tornei um profissional, mas não há nada de concreto. Se tiver algo, vou falar sobre isso. e assumir, tenho certeza disso", ressaltou Neymar, que ainda falou sobre os planos com o PSG para a sequência da temporada.

"Eu quero ganhar tudo, especialmente a Champions Leagie, que é o sonho de todos os jogadores. O confronto com o Manchester United será bom para gente e para todos os amantes do futebol. O que falta para gente ganhar a Champions? Temos que crescernesta competição, todos devem atacar e defender bem. Estivemos bem na defesa e nas primeiras partidas, estamos melhorando e melhorando", finalizou.