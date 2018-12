Neymar diz que não esqueceu eliminação da Copa do Mundo

Craque ainda disse que seu maior sonho sempre foi conquistar o Mundial com o time canarinho

Quase seis meses depois, a eliminação da Seleção Brasileira para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo segue na cabeça de Neymar. Em entrevista ao seu site oficial, o craque disse não ter esquecido a derrota por 2 a 1.

"Ainda não esqueci a Copa do Mundo, não. Ainda está na cabeça. É algo que queria muito ter conquistado e acabei vindo de uma lesão séria e me superei para estar naquele momento, para estar com meus companheiros", afirmou.



(Foto: Shaun Botterill/Getty)

"Meu maior sonho sempre foi conquistar o título da Copa do Mundo. Esse é o maior sonho. Claro que do lado pessoal era ter um filho, que já fui abençoado. Acho que são esses dois os meus sonhos: ter filho e ganhar a Copa", finalizou.