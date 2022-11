Neymar chama Gabigol de craque e garante: levaria o atacante para Copa do Mundo

O craque do PSG negou os boatos de que teria pedido para Tite, técnico da seleção brasileira, vetar a convocação de Gabigol

O técnico Tite, da seleção brasileira, já anunciou os 26 jogadores que irão defender o Brasil na disputa da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Porém, uma das ausências que chamaram a atenção dos torcedores foi do atacante do Flamengo, Gabigol, que vem se destacando nas últimas temporadas no clube carioca.

Além disso, depois do anúncio da convocação, surgiu um boato - negado pelo jogador - de que Neymar teria pedido para Tite não convocar Gabigol, por conta do relacionamento com a irmã do jogador no passado.

Em entrevista, o atacante do PSG rapidamente negou e aproveitou para elogiar o jogador do Flamengo, que recentemente decidiu o título da Libertadores para o clube.

"Esses dias saiu até pós-convocação uma coisa sobre o Gabigol, falando que eu não convoquei o Gabigol. Eu falei 'Gente!', seria o contrário, eu seria o primeiro a falar pra levar o Gabigol porque eu sou amigo pessoal dele, gosto dele como jogador."

"Ele é um craque, depois de ganhar a Libertadores eu falei com ele por vídeo. São coisas que inventam sem sentido, triste", disse Neymar, ao podcast 3 na área.

O nome de Gabigol na seleção brasileira é frequentemente comentado pelos torcedores, principalmente pelo fator decisivo do jogador em grandes jogos. Nesta temporada, o Flamengo conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, com o atacante somando 29 gols em 62 jogos.

O Brasil está classificado no Grupo G da Copa do Mundo 2022, ao lado de Camarões, Suíça e Sérvia, com quem estreia no dia 24 de novembro.