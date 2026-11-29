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O Brighton seguiu em queda no Campeonato Inglês ao perder neste domingo para o Newcastle United por 1 a 0, em partida válida pela 12ª rodada da Premier League.

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Foi a segunda derrota seguida do Brighton, que deixou escapar mais 3 pontos e se afastou um passo da briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês.

O Brighton estacionou nos 22 pontos e ocupa provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Inglês, à espera do resultado do confronto entre Arsenal e Manchester City nesta noite.

O City tem a mesma pontuação do Brighton, e uma vitória ou um empate nesta noite lhe dará a vice-liderança da Premier League. Nesse caso, o Brighton cairá para o terceiro lugar, à frente do Liverpool, quarto colocado, pelo saldo de gols.

Já o Newcastle, que marcou com Harvey Barnes (aos 8 minutos, de pênalti), chegou aos 16 pontos e ocupa a 12ª posição na classificação do Campeonato Inglês.

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Hull City segue vencendo

O Hull City manteve a sequência de vitórias ao bater o Crystal Palace por 3 a 2, pela mesma rodada.

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O Hull City havia vencido o Brighton na rodada passada por 2 a 0 e, com os 3 pontos conquistados hoje, chegou aos 17 pontos, na nona posição da classificação do Campeonato Inglês.

Já o Crystal Palace, que jogou em casa, estacionou nos 7 pontos, na última posição da tabela, e viu sua situação se complicar ainda mais após a derrota de hoje.

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Os gols do Hull City foram marcados por Oliver McBurnie (38'), Sorba Thomas (48') e Regan Slater (80'), enquanto Jørgen Strand Larsen (90') e Adam Wharton (90+5') descontaram para o Crystal Palace.

Tottenham vence o Sunderland

O Tottenham emendou a segunda vitória seguida ao derrotar o Sunderland por 2 a 0, com dois gols de James Maddison, aos 35 e aos 70 minutos.

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O Tottenham somou 3 pontos preciosos e subiu para 18, na oitava posição, enquanto o Sunderland estacionou nos 9 pontos, em 18º lugar, e também viu sua situação se complicar.

Em outro jogo da movimentada rodada, o Bournemouth venceu o Fulham fora de casa por 2 a 1.

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Marcus Tavernier (21') e Justin Kluivert (62') marcaram os gols do Bournemouth, enquanto Rodrigo Muniz (28', de pênalti) fez o gol do Fulham.

O Bournemouth chegou aos 21 pontos, na quinta posição, enquanto o Fulham permaneceu com 11 pontos, em 17º lugar.