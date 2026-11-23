Dies Janse está na lista do Newcastle United, informou o Chronicle Live nesta segunda-feira. Olheiros do clube da Premier League observaram o zagueiro do Ajax várias vezes.
Janse é visto como um possível reforço para o longo prazo. O defensor de 20 anos e 1,96 metro poderia, no futuro, substituir Sven Botman ou Dan Burn.
O Ajax não quer que Janse deixe a Johan Cruijff ArenA tão facilmente. Por isso, o jovem zagueiro da Zelândia renovou seu contrato em setembro até o verão de 2030.
Janse foi emprestado ao FC Groningen na temporada passada para ganhar experiência. Desde que voltou a Amsterdã, Míchel Sánchez tem lhe dado oportunidades de jogar com frequência.
“Não é de surpreender que Janse, que disputou apenas 15 partidas pelo Ajax, esteja chamando a atenção. Afinal, ele representa uma ameaça real a Daley Blind e Youri Baas no time principal do gigante holandês”, analisa o jornal inglês citado.
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Daan Sutorius, que cobre o Ajax para o Het Parool, falou com o Chronicle Live sobre Janse. “A saída de Botman é vista em Amsterdã como uma dura lição. O Ajax o deixou sair com facilidade demais, embora houvesse muita concorrência na época. Mas o Ajax aprendeu com isso.”
“Atualmente, há uma situação semelhante com Dies Janse, também zagueiro canhoto do Ajax. Ele tem o mesmo perfil e também enfrenta muita concorrência. Mas o Ajax está determinado a mantê-lo, apesar da concorrência de Daley Blind e Youri Baas”, esclarece Sutorius.
Segundo o jornal inglês, além de Janse, o Newcastle também acompanha as atuações de Aaron Bouwman. Os Magpies contrataram Sean Steur do Ajax no último verão por mais de 23 milhões de euros.
Muitos torcedores do Newcastle, porém, não estão satisfeitos com o fato de o técnico Matthias Jaissle nem sempre escalar Steur. O meio-campista foi substituído no intervalo da partida de sábado contra o Arsenal (2 a 2), para a insatisfação de muitos torcedores.