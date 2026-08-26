Nico González troca o Manchester City imediatamente pelo Newcastle United, anunciaram os dois clubes. A transferência do meio-campista espanhol envolve um valor de 55 milhões de euros, que pode subir para quase 60 milhões de euros com bônus.

O Manchester City contratou González em fevereiro de 2024 junto ao FC Porto por 60 milhões de euros. Em dezoito meses, ele marcou quatro gols em 59 jogos e conquistou a EFL Cup e a FA Cup.

Depois da virada do ano, o meio-campista foi titular apenas duas vezes na Premier League. Recentemente, o espanhol entrou no decorrer da partida na derrota por 3 a 0 para o Arsenal, pela Community Shield. No último domingo, González ficou os 90 minutos no banco contra o Bournemouth, na vitória por 2 a 1.

Embora González tenha dito anteriormente não ter problemas com seu papel de reserva e querer permanecer no City, ele agora está de saída para o Newcastle United. No Manchester City, seu contrato ainda tinha mais duas temporadas de duração.

"Foi um privilégio fazer parte do Manchester City. De fora, é difícil compreender que clube maravilhoso este é. A diretoria, os jogadores, os treinadores, a comissão e os torcedores tornam isso incrivelmente especial", festejou o espanhol no site da potência inglesa.

"Foi realmente uma honra jogar por este time. Eu gostei do meu tempo aqui, mas quero jogar com mais frequência. Posso dizer sinceramente, porém, que saio com nada além de amor e gratidão pelo City", acrescentou González em sua mensagem de agradecimento.

Sean Steur ganha, assim, um concorrente no Newcastle. O ex-jogador do Ajax normalmente atua mais adiantado, embora no domingo, contra o Liverpool, no empate por 2 a 2, tenha jogado mais como volante. O Newcastle United buscava reforços para o meio-campo após a saída de Sandro Tonali e Bruno Guimarães.