Newcastle x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (29), às 11h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (29), o Newcastle, comandado pelo meia brasileiro Bruno Guimarães, recebe o Aston Villa pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no estádio St. James' Park, às 11h (de Brasília), com transmissão exclusiva do streaming por assinatura Star+. Na GOAL, você acompanha ao tempo real do confronto.

O duelo entre as equipes marca disputas muito opostas na tabela da Premier League: enquanto o Newcastle está na quarta posição, com cinco vitórias, seis empates e apenas uma derrota, somente três pontos separam o Aston Villa da zona de rebaixamento, com três partidas vencidas e outras três empatadas, além de seis derrotas no torneio.

Os Magpies podem alcançar a terceira colocação caso vençam os Villans, dependendo dos resultados das outras partidas da rodada. Se, no entanto, os visitantes levarem a vitória, podem ir da 15ª à 9ª posição e se afastar um pouco do Z-4.

Prováveis escalações

Escalação do provável NEWCASTLE: Pope; Trippier, Schär, Botman e Burn; Longstaff, Bruno Guimarães e Willock; Almirón, Callum Wilson e Joelinton.

Escalação do provável ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Mings e Ashley Young (Lucas Digne); Dendoncker, Douglas Luiz e Buendía; Watkins, Danny Ings e Bailey.

Desfalques

Newcastle

Não há desfalques confirmados.

Aston Villa

Boubacar Kamara está em processo de retorno aos treinamentos em campo e não deve estar disponível para o confronto.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: St. James' Park - Newcastle upon Tyne, Reino Unido