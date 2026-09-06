Talvez o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, tenha encontrado o esquema ideal para anular o perigo dos escanteios cobrados pelo Arsenal, a arma mais destacada do time do treinador Mikel Arteta e que os ajudou na temporada passada a conquistar o título da Premier League.

O Chelsea perdeu para o Arsenal por 2 a 1 no Emirates Stadium, na noite de domingo, pela terceira rodada da Premier League, mas Alonso conseguiu reduzir o perigo do Arsenal nos escanteios.

Nos dois primeiros escanteios do Arsenal, Alonso enviou quatro jogadores do Chelsea para o ataque.

João Pedro e Morgan Rogers permaneceram na linha do meio-campo, enquanto Cole Palmer e Pedro Neto ficaram a apenas 15 jardas dentro do próprio campo, mas perto do círculo central.

O risco da superioridade numérica nos contra-ataques, caso o Chelsea afastasse a bola, obrigou Arteta a recorrer a dois de seus atacantes especialistas em bolas paradas para garantir a igualdade numérica.

Gary Neville, ex-astro do Manchester United, ficou perplexo durante a transmissão quando a jogada produziu uma cena estranha, com o campo quase vazio de jogadores de ambas as equipes.

Disse o ídolo do Manchester United: "Bem, há uma confusão, porque há quatro jogadores do Chelsea posicionados na frente do campo".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "The Sun": "O Arsenal reorganiza suas fileiras muito rapidamente, mas a situação é parecida com um cinco contra cinco dentro da área. É uma loucura. Que coisa inacreditável".

Pareceu ser uma evolução, por parte do ex-técnico do Real Madrid, de uma ideia que Liam Rosenior, ex-treinador do Chelsea, tinha para neutralizar um dos maiores pontos fortes do Arsenal.

É provável que os técnicos de outras equipes, e certamente aqueles que valorizam a capacidade defensiva de seus times, busquem repetir essa tática nas próximas semanas e meses.

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