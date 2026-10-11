Neville critica dupla do Manchester United e alerta para pesadelo do Atlético de Madrid

Gary Neville, ídolo do Manchester United, acusou os jogadores de seu antigo clube de falta de empenho e de espírito de luta, após o empate diante do Tottenham, alertando que eles poderão sofrer um resultado duro contra o Atlético de Madrid no meio da semana, caso não elevem o nível rapidamente.

Os jogadores do Manchester United foram alvo de vaias por duas vezes no estádio Old Trafford, na noite de sábado, depois que o time sofreu o gol de empate nos minutos finais diante do Tottenham, que jogou com dez jogadores, estendendo a série de partidas sem vitória para quatro confrontos em todas as competições.

Neville considera que o time sofre com a ausência de espírito de luta, num momento em que os torcedores já começaram a questionar a disposição dos jogadores em correr e se empenhar, depois que Youri Tielemans indicou que eles não haviam trabalhado muito esse aspecto do jogo durante a pré-temporada.

Com os números fracos registrados pelos jogadores do Manchester United nos índices de corrida desde o início da temporada, aumentam os questionamentos sobre o desempenho do time, o que levou Neville a dirigir novas críticas aos jogadores.

Neville disse, em seu podcast: "O que os torcedores do Manchester United não vão aceitar é o que eles enxergam como falta de empenho. A verdade é que os jogadores não correm o suficiente e não demonstram a dose necessária de ferocidade, determinação e espírito de luta. As vaias dizem a você que eles estão profundamente frustrados com o que estão vendo".

E acrescentou: "O que vemos no momento é um time que parece estar encolhendo diante de si mesmo, e o clube se tornou maior do que a capacidade de alguns jogadores de lidar com a pressão neste momento".

E prosseguiu: "O balançar de cabeça de Carrick quer dizer que ele está se perguntando: será que esses jogadores estão se empenhando por mim? O que está acontecendo com esse grupo? Será que perderam a confiança em si mesmos? Será que a concentração deles caiu? Será que começaram a desmoronar? O que está acontecendo? Porque esses não são os jogadores com quem eu trabalhei na temporada passada".

O Manchester United se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid no meio da semana, pela Liga dos Campeões da Europa, num teste difícil que o espera no estádio "Riyadh Air Metropolitano", apesar de ter vencido sua primeira partida na fase de liga do torneio.

O Atlético de Madrid ocupa a segunda posição no Campeonato Espanhol e venceu o Real Madrid no dérbi da capital, na semana que antecedeu o período de pausa para os jogos das seleções.

Ao mesmo tempo, alguns elementos no elenco do Manchester United geram preocupação, sobretudo no meio-campo, algo que Neville considera necessário resolver.

Neville disse: "No que diz respeito a Youri Tielemans e Kobbie Mainoo, acredito que já vimos o suficiente dessa dupla até agora. Não estou dizendo que isso deva acabar, pois seria uma decisão precipitada demais, mas vi o suficiente para acreditar que essa dupla não tem o dinamismo necessário para jogar neste clube na Premier League. Ambos são bons jogadores no plano individual, mas alguns jogadores não se encaixam o suficiente entre si e suas características não combinam umas com as outras".

E explicou: "Quando Carlos Baleba entrou ao lado de Mainoo, pareceu que o time ficou mais dinâmico, mas é preciso fazer uma mudança no meio-campo, e os demais jogadores precisam recuperar o equilíbrio e tratar a situação com seriedade".

E acrescentou: "O time vai enfrentar o Atlético de Madrid e depois irá ao estádio Elland Road, e se os jogadores não estiverem no seu melhor estado mental e físico, seus pontos fracos ficarão expostos. E se não começarem a melhorar, as próximas semanas serão preocupantes".

Neville falou sobre a evidente falta de empenho dos jogadores do Manchester United, afirmando: "O assunto gera uma preocupação real, especialmente com a entrada em um período exaustivo, no qual o time disputa uma partida a cada três dias, e a Liga dos Campeões da Europa imporá grandes pressões sobre ele".

E prosseguiu: "O time tem pela frente partidas difíceis, e todos os confrontos que estão por vir exigirão personalidade forte e um perfil competitivo claro, além de necessitar de um grupo de jogadores capazes de resistir e lidar com a pressão. E, no momento, estamos preocupados com a capacidade deles de disputar essa série de partidas e sair dela da melhor forma".

E concluiu: "O período de pausa, que se estendeu por três semanas, deveria ter representado uma oportunidade para reorganizar as cartas, mas é extremamente difícil entender como o time pode apresentar esse desempenho durante os primeiros 20 minutos".



