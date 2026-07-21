Neville critica a Argentina: “Se cheira a m... então significa que é m...”

Gary Neville, lenda do Manchester United e ex-jogador da seleção inglesa, criticou duramente o desempenho da Argentina na final da Copa do Mundo perdida para a Espanha, definindo-o como “uma montanha de porcaria”. Em participação no podcast “Stick to Football”: “Eu disse que minhas primeiras palavras foram de admiração por eles. Mas jogaram muito mal; vamos ser claros, jogaram mal. Conseguiram se manter na partida, e por isso merecem crédito. Parabéns, mas jogaram muito mal”.





“A Argentina tem uma química extraordinária e uma competitividade feroz que lhe permitem vencer, além de contar com um jogador incrível como o Leo. Sem ele, teriam tido dificuldade para chegar à final. Mas se parece merda, se cheira a merda, então deve ser merda. O que vimos na final foi uma atuação medíocre; eles jogaram mal.”



