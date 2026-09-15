O Al-Hilal marcou seu segundo gol contra o visitante Al-Gharafa, do Catar, na partida que reúne as duas equipes no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O gol saiu aos 73 minutos, com Sergej Milinković-Savić, em uma forte cabeçada, aproveitando um cruzamento primoroso de seu companheiro Rúben Neves.

Neves havia marcado o primeiro gol aos 45+3 minutos, de pênalti.

Vale lembrar que, aos 32 minutos, houve um confronto entre Crysencio Summerville, jogador do Al-Hilal, e Ismaël Bennacer, que fazia sua primeira partida com a camisa do Al-Gharafa.

A situação evoluiu para fortes confrontos entre os jogadores das duas equipes, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho para Summerville e Bennacer.