Neves, após o choque contra o Congo: Ronaldo não é diferente de nenhum outro jogador!

João Neves, meio-campista da seleção de Portugal, gerou grande polêmica com suas declarações sobre o capitão Cristiano Ronaldo após o empate com a República Democrática do Congo, por 1 a 1, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

“O Don” vem sofrendo críticas severas devido à queda em seu desempenho técnico e físico na partida, na qual João Neves marcou o único gol da Portugal.

Neves declarou à rede “BeIN Sports” após a partida: “Sabemos muito bem o que Cristiano Ronaldo fez pela seleção portuguesa ao longo de muitos anos e as conquistas excepcionais que alcançou vestindo a camisa da seleção”.

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Ele acrescentou: “No momento, todos nós sentimos que ele é um jogador do grupo como qualquer outro e contribui para a equipe da mesma forma que os demais jogadores”.

E continuou: “Estamos extremamente unidos dentro da seleção, e acredito que esse espírito coletivo é o que fará a diferença para nós a longo prazo”.

E concluiu: “O empate na primeira partida não vai nos desanimar, e ainda temos a confiança e a capacidade de alcançar nossos objetivos no torneio”.