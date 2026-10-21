Neuer iguala Messi e Müller: novo recorde histórico para o goleiro do Bayern de Munique

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, seguiu escrevendo seu nome na história da Liga dos Campeões da Europa, ao atingir uma nova marca com sua participação contra o Arsenal na noite desta quarta-feira.

O Bayern de Munique recebe o rival inglês no estádio "Allianz Arena" pela terceira rodada da fase de liga, e o técnico Vincent Kompany optou por começar – como de costume – com Manuel Neuer no gol.

Segundo estatística da rede "Opta", Neuer elevou seu número para 163 partidas na Liga dos Campeões, passando a dividir a terceira posição na lista dos jogadores com mais participações na história da competição continental com Lionel Messi e Thomas Müller.

O trio aparece atrás do português Cristiano Ronaldo, dono do recorde com 183 partidas, e do espanhol Iker Casillas, que disputou 177 partidas.

O feito não parou por aí, já que Neuer também se tornou o jogador alemão com mais participações na história da Liga dos Campeões da Europa, empatado com Müller.