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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Neuer iguala Messi e Müller: novo recorde histórico para o goleiro do Bayern de Munique

M. Neuer
L. Messi
C. Ronaldo
Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
Alemanha
Argentina
Portugal
England

Cristiano Ronaldo lidera a lista

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, seguiu escrevendo seu nome na história da Liga dos Campeões da Europa, ao atingir uma nova marca com sua participação contra o Arsenal na noite desta quarta-feira.

O Bayern de Munique recebe o rival inglês no estádio "Allianz Arena" pela terceira rodada da fase de liga, e o técnico Vincent Kompany optou por começar – como de costume – com Manuel Neuer no gol.

Segundo estatística da rede "Opta", Neuer elevou seu número para 163 partidas na Liga dos Campeões, passando a dividir a terceira posição na lista dos jogadores com mais participações na história da competição continental com Lionel Messi e Thomas Müller.

O trio aparece atrás do português Cristiano Ronaldo, dono do recorde com 183 partidas, e do espanhol Iker Casillas, que disputou 177 partidas.

O feito não parou por aí, já que Neuer também se tornou o jogador alemão com mais participações na história da Liga dos Campeões da Europa, empatado com Müller.

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