Neuer gera dúvidas antes do confronto entre Bayern de Munique e Arsenal

A participação de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, contra o Arsenal na próxima quarta-feira, no Allianz Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, é cercada de dúvidas, depois do surgimento de novas preocupações sobre suas condições físicas.

O plano inicial era poupá-lo diante do Leipzig, ontem, para garantir sua recuperação em tempo antes do confronto europeu.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, disse após a vitória sobre o Leipzig (6 a 1) no último sábado, pela Bundesliga: "Havia algum líquido no pé dele, e isso não permitia que ele jogasse hoje. Vamos ver se a situação permitirá que ele jogue na quarta-feira".

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De acordo com o jornal alemão "Bild", a presença de líquido no pé pode ser uma reação a uma irritação, como ocorre em razão de sobrecarga, sem que isso signifique necessariamente a existência de uma lesão específica.

Caso Neuer não consiga retornar aos treinos coletivos no início da semana, espera-se que Jonas Urbig volte a defender o gol do Bayern de Munique contra o Arsenal.

O gigante bávaro busca retomar o caminho das vitórias na competição europeia, após empatar com o anfitrião Viking, da Noruega, por 3 a 3, na segunda rodada da Liga dos Campeões.



