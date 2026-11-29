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Tobias van den Elshout tem sentimentos mistos ao recordar o clássico entre Feyenoord e Ajax (1 a 1). O meio-campista causou excelente impressão no De Kuip após entrar em campo ainda no início da partida e recebeu vários elogios da ESPN depois do jogo, mas está longe de se sentir satisfeito.

Van den Elshout entrou em campo após pouco mais de 20 minutos por decisão de Giovanni van Bronckhorst, substituindo Gjivai Zechiël, que havia se lesionado. O meio-campista se destacou repetidamente com suas movimentações e, depois de pouco mais de uma hora de jogo, chegou perto de marcar, mas parou no goleiro do Ajax, Maarten Paes.

Após a partida, Hans Kraay junior pergunta a Van den Elshout se ele fez seu melhor jogo com a camisa do time principal do Feyenoord. “Sim, acho que sim. Acho que mostrei coisas boas e preciso seguir em frente a partir daqui.”

Van den Elshout claramente se sente à vontade no meio-campo. “Sou meio-campista de origem. No ano passado, é claro, joguei pela esquerda, mas era uma situação completamente diferente, com outro estilo de jogo. Acho que esta é mesmo a minha posição.”

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Segundo o jogador do Feyenoord, ele pode atuar tanto como camisa 8 quanto como camisa 10. “Em princípio, nas duas posições. Posso jogar como 10 e percorrer grandes distâncias em campo, mas dá para fazer isso tanto como 10 quanto como 8.”

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Apesar da superioridade do time de Roterdã, o Feyenoord não conseguiu ficar com os três pontos em casa, em parte porque Nacho Ferri desperdiçou um pênalti aos 67 minutos. “Você tem a bola a 11 metros do gol para vencer a partida. É uma pena. Estamos ao lado dele e damos apoio a ele. Qualquer um pode errar uma cobrança. Mas, é claro, é frustrante.”

Ainda assim, Van den Elshout acredita que a atuação contra o Ajax pode ser o começo de uma fase melhor para o Feyenoord. “Trabalhamos duro, comecemos por aí. Acho que poderíamos ter conseguido mais hoje. Precisamos continuar construindo a partir disso.”

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Kraay junior ficou impressionado com a velocidade de Van den Elshout durante o clássico, e o jogador explica de onde vem sua aceleração. “Eu sabia que tinha essa arrancada, mas ela não aparece com tanta frequência. Tenho pernas longas, então demoro um pouco mais para ganhar velocidade. Mas, depois de dez a vinte metros, quando já estou embalado, consigo cobrir uma boa distância.”

Quando Kraay junior diz que Van den Elshout deve ir para casa satisfeito, recebe uma resposta categórica. “Sendo bem sincero, Hans? Não. Estou feliz, orgulhoso e grato por ter podido jogar, por ter atuado durante tantos minutos e por ter mostrado um lado bom de mim. Mas, no fim das contas, quero sempre vencer, e infelizmente isso não aconteceu hoje.”

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Por fim, Kraay junior conta a Van den Elshout que os analistas da ESPN Kenneth Perez e Karim El Ahmadi também ficaram impressionados com sua atuação. “Obrigado, senhores. É sempre bom receber elogios”, responde o meio-campista com um sorriso.