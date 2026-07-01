Nem mesmo Messi conseguiu... Mbappé alcança um recorde excepcional na história da Copa do Mundo

Kylian Mbappé continuou a brilhar de forma impressionante na Copa do Mundo de 2026, após marcar dois gols que levaram a seleção da França a uma vitória esmagadora sobre a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final, consolidando sua posição como uma das maiores estrelas do torneio.

Mbappé marcou seu sexto gol na Copa do Mundo de 2026, empatando com Lionel Messi, astro da Argentina, que lidera a artilharia do torneio. Além disso, o francês de 27 anos chegou ao seu 18º gol na carreira em Copas do Mundo, ficando a apenas um gol de igualar o “Pulga”, o maior artilheiro da história.

Os dois gols trouxeram uma série de novos recordes que consolidaram seu nome na história da Copa do Mundo, de acordo com estatísticas de várias plataformas de análise especializadas.

De acordo com a rede Squawka, Mbappé se tornou o único jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois ou mais gols em sete partidas diferentes ao longo de suas participações no torneio; nenhum outro jogador conseguiu alcançar essa marca, nem mesmo Messi, que detém o maior número de gols marcados.

Os duplos de Mbappé ocorreram contra a Argentina (2018 e 2022), a Dinamarca (2022), a Polônia (2022), o Senegal (2026), o Iraque (2026) e, por fim, a Suécia (2026).

A Opta destacou que Mbappé se tornou o segundo jogador do Real Madrid a marcar seis gols em uma única edição da Copa do Mundo, depois do croata Davor Šuker, que alcançou o mesmo número na edição de 1998.

Nesse mesmo contexto, a mesma rede esclareceu que os clubes da La Liga passaram a ter um histórico notável em termos de número de gols em uma única edição da Copa do Mundo, com o Barcelona liderando a lista com 16 gols na edição de 1994, seguido pelo Real Madrid com 13 gols na edição atual, graças aos dois gols de Mbappé hoje.