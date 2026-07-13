Reportagens da imprensa revelaram, na noite desta segunda-feira, que o clube Al-Ittihad conseguiu fechar uma negociação sensacional durante a atual janela de transferências de verão, após uma disputa acirrada com o Al-Ahli e o Al-Nassr.

O “Al-Ittihad” busca montar um time forte sob o comando de seu novo técnico alemão, Jens Wessing, em um momento em que ocorre uma reestruturação no elenco de jogadores estrangeiros e locais, com negociações em andamento com vários nomes de destaque.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a diretoria do Al-Ittihad conseguiu fechar a contratação de Khaled Al-Ghanam, ponta do Al-Ittifaq, após chegar a um acordo que satisfaz ambas as partes no que diz respeito à contrapartida financeira.

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E esclareceu que Al-Ghanam assinará um contrato de 5 temporadas com o Al-Ittihad, com o valor da transação chegando a 40 milhões de riyals, a ser pago em parcelas definidas.

Além do valor financeiro, a negociação de Al-Ghanam inclui o empréstimo da dupla Hamed Al-Shanqiti, goleiro, e Abdul-Ilah Hawsawi, meio-campista, ao clube do leste por uma temporada.

Al-Ghanam representa um grande valor na Liga Roshen, e há quem considere que ele será o sucessor de Salem Al-Dossari, capitão do Al-Hilal e da seleção saudita, na posição de ponta esquerda.