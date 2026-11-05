O Barcelona recebeu um novo golpe em seus esforços para contratar Federico Dimarco, lateral da Inter de Milão, depois que o clube italiano se movimentou para garantir a permanência de seu jogador, tornando mais difícil sua transferência para a equipe catalã durante a próxima janela de transferências do verão.

O Barcelona monitorava a situação de Dimarco, diante da proximidade do fim de seu antigo contrato, em junho de 2027, o que o tornava uma das opções colocadas diante da direção esportiva do clube catalão, especialmente com o desejo do técnico do Barça, Hansi Flick, de reforçar a posição de lateral-esquerdo com um jogador que possua qualidades ofensivas destacadas.

Mas, segundo o jornal catalão "Sport", a Inter de Milão decidiu acionar a cláusula de prorrogação existente no contrato do jogador por mais uma temporada, fazendo com que seu vínculo com o clube italiano se estenda até junho de 2028, o que foi confirmado por Giuseppe Marotta, presidente do clube italiano, esclarecendo que a direção utilizou a cláusula acordada para garantir a permanência do jogador por mais uma temporada.

Marotta disse: "Acionamos a cláusula acordada com ele, embora tenha sido uma medida unilateral, mas combinamos de prorrogar seu contrato por mais um ano".

E o presidente da Inter de Milão acrescentou: "Dimarco quer ficar, e nós também o queremos, e estamos felizes com isso. O sentimento de pertencimento ao clube deve ter prioridade sobre quaisquer outras considerações".

A movimentação da Inter não parou na prorrogação do contrato, pois a direção iniciou negociações com os representantes do jogador para chegar a um novo acordo que se estenda por um período mais longo, com melhoria na remuneração financeira que ele recebe, diante do desejo do clube de manter um de seus elementos mais importantes nos próximos anos.

O Barcelona já havia tentado contratar Dimarco durante a última janela de transferências do verão, e estudou a possibilidade de fechar um negócio de troca com a Inter de Milão, pelo qual Alejandro Baldé iria para o clube italiano em troca da chegada do lateral italiano ao Camp Nou, mas a tentativa não chegou a um acordo entre as duas partes.

A missão do Barcelona tornou-se mais complicada após a prorrogação do contrato de Dimarco até 2028, especialmente porque o jogador manifestou, por sua vez, o desejo de continuar sua trajetória com a Inter de Milão, o que reduz as chances de sua saída para o Campeonato Espanhol e obriga a direção catalã a buscar outras opções para reforçar o lado esquerdo.