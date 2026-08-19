O clube italiano Inter de Milão fechou seu acordo com o Liverpool para a contratação do meio-campista inglês Curtis Jones, durante a atual janela de transferências de verão, em um novo negócio para reforçar o elenco antes do início da temporada.

De acordo com o que confirmou o confiável jornalista italiano Fabrizio Romano, a Inter chegou a um acordo verbal com o Liverpool para concretizar a transação por 35 milhões de euros.

Romano acrescentou que o clube italiano também concluiu seu acordo com Curtis Jones a respeito dos termos pessoais do contrato, fazendo com que a transferência do jogador para os nerazzurri entre em suas etapas finais.



Ele indicou que o próximo passo será a realização dos exames médicos do jogador do Liverpool, antes da assinatura dos contratos e do anúncio oficial do negócio.

Jones se prepara para encerrar sua jornada no Liverpool, depois de ter passado pelas diversas categorias de base do clube até se tornar um dos elementos do time principal, antes de agora estar próximo de viver sua primeira experiência profissional fora do Campeonato Inglês, por meio da porta de entrada da Inter de Milão.