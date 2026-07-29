Negócio fechado: Chelsea acerta contratação de ex-astro do United

O Chelsea acertou o acordo para a contratação do atacante inglês Danny Welbeck, ex-astro do Manchester United e atual jogador do Brighton, em uma transferência surpreendente que reflete a intenção do clube londrino, comandado por seu novo técnico Xabi Alonso, de reforçar suas opções ofensivas com nova experiência na Premier League.

O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou, por meio de suas contas nas redes sociais, que o acordo foi fechado entre Chelsea e Brighton, assim como com o jogador, apontando que Welbeck assinará um contrato de dois anos com o clube londrino, devendo passar pelos exames médicos no próximo período, como preparação para concretizar a transferência e anunciá-la oficialmente.

O Chelsea havia manifestado interesse em contratar Welbeck nos últimos dias, diante do bom nível apresentado pelo atacante de 35 anos com o Brighton, depois de ter marcado 10 gols em 30 partidas na Premier League na temporada 2024/2025, e de ter mantido seu bom desempenho ao anotar 13 gols em 37 partidas na temporada 2025/2026.

A possível chegada de Welbeck ao Chelsea acontece em um momento em que a equipe conta com um leque de opções ofensivas, com destaque para Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson e João Pedro, mas a diretoria do clube vê na experiência do ex-atacante do Manchester United um acréscimo importante para o time.

A transferência indica também que o Chelsea se prepara para reorganizar suas cartas no ataque, em meio à possibilidade de saída de alguns de seus atacantes, entre eles o holandês Emanuel Emega, de 23 anos, que se juntou ao clube por 25 milhões de euros, apesar de seu contrato com o Chelsea se estender até 2033.

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