Negócio do século: aliança de investimento americana e saudita para adquirir o Al-Ittihad

O caso da propriedade do clube saudita Al-Ittihad entrou em uma nova fase de emoção, depois que informações revelaram movimentações de investimento avançadas voltadas para a aquisição do clube, em meio a um interesse crescente de mais de uma parte no mercado esportivo saudita, em um passo que pode representar uma grande virada no futuro do "Decano".

De acordo com o que revelou o programa "Nadina", investidores em potencial já começaram a visitar o clube Al-Ittihad e a conhecer os detalhes a ele relacionados, dentro de movimentações relativas ao estudo do clube sob diversos aspectos, em um indicativo de que o caso da transferência de propriedade passou a receber um interesse sério de partes de investimento que buscam entrar no projeto.

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A surpresa mais destacada foi a entrada de uma nova aliança na corrida pela aquisição, liderada pelo dono do Manchester United, ao lado de um parceiro saudita, tornando essa aliança uma nova parte na disputa pela compra da propriedade do Al-Ittihad, diante da existência de outras partes que estudam o negócio e buscam concretizá-lo.

O programa revelou a existência de outra aliança de investimento que reúne um fundo de investimento saudita e um investidor norte-americano, além de um número de empresários do setor imobiliário, o que reflete a dimensão da possível concorrência pela propriedade do clube, especialmente porque o Al-Ittihad representa um dos clubes sauditas de maior torcida e história.

Esses desenvolvimentos surgem em meio à grande transformação que o esporte saudita vem vivenciando, depois que os clubes se tornaram entidades de investimento que possuem um valor comercial e esportivo crescente, o que fez da propriedade de um clube do porte do Al-Ittihad uma notável oportunidade de investimento, seja do ponto de vista da base de torcedores, da marca ou da presença esportiva em âmbito local e continental.

Com a multiplicidade de alianças e a entrada de investidores de dentro e de fora do Reino no cenário, o negócio da aquisição do Al-Ittihad parece ser um dos casos mais emocionantes do futebol saudita no período atual, mas a definição da propriedade ainda está ligada à conclusão dos procedimentos oficiais e ao alcance de um acordo final, restando aos próximos dias revelar a identidade da parte que terá a oportunidade de liderar um dos maiores clubes do Reino.