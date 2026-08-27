O Nottingham Forest anunciou a contratação do inglês Liam Delap, estrela do Chelsea, até o verão de 2031.
O jornal "Sport" informou que a transferência de Delap é a mais cara da história do Nottingham, que pagou 52,5 milhões de euros ao Chelsea para contratá-lo.
Liam Delap chegou ao Chelsea em junho de 2025, depois de fazer uma boa temporada com o Ipswich Town; apesar do rebaixamento de sua equipe, o centroavante marcou 12 gols na Premier League.
O clube londrino pagou 35,5 milhões de euros para contratar Delap, que disputou 47 partidas com o Chelsea, nas quais marcou 3 gols e deu 4 assistências.
O Nottingham Forest confia na capacidade de Delap de recuperar o faro de gol que demonstrou durante sua passagem pelo Ipswich Town, em uma temporada na qual o clube busca voltar a disputar as competições europeias.
O Nottingham Forest já havia participado das competições europeias na temporada passada, depois de chegar à semifinal da Liga Europa.
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