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Negociação recorde tira estrela do Chelsea de Stamford Bridge

Mercado da bola
L. Delap
Premier League
Nottingham Forest
Chelsea
England

O Nottingham Forest anunciou a contratação do inglês Liam Delap, estrela do Chelsea, até o verão de 2031.

O jornal "Sport" informou que a transferência de Delap é a mais cara da história do Nottingham, que pagou 52,5 milhões de euros ao Chelsea para contratá-lo. 

Liam Delap chegou ao Chelsea em junho de 2025, depois de fazer uma boa temporada com o Ipswich Town; apesar do rebaixamento de sua equipe, o centroavante marcou 12 gols na Premier League.

O clube londrino pagou 35,5 milhões de euros para contratar Delap, que disputou 47 partidas com o Chelsea, nas quais marcou 3 gols e deu 4 assistências.     

O Nottingham Forest confia na capacidade de Delap de recuperar o faro de gol que demonstrou durante sua passagem pelo Ipswich Town, em uma temporada na qual o clube busca voltar a disputar as competições europeias. 

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O Nottingham Forest já havia participado das competições europeias na temporada passada, depois de chegar à semifinal da Liga Europa.

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