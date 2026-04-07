Negociação do Liverpool é um obstáculo para a transferência de uma joia marroquina para o Dortmund

Alguns jovens talentos do futebol marroquino que estão em ascensão na Europa continuam a despertar o interesse dos grandes clubes, graças ao seu excelente desempenho, apesar da pouca idade.

O zagueiro central Abdelhamid Ait Boudlal, estrela do Stade Rennais francês, juntou-se à lista desses talentos promissores que passaram a ser o centro das atenções dos grandes clubes europeus.

O jogador, nascido em 2006 (19 anos), é considerada uma das principais revelações da Liga Francesa nesta temporada.

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De acordo com a rede alemã “Sky Sports”, o Borussia Dortmund demonstrou sério interesse em contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão.

Segundo a rede, o Dortmund se prepara para iniciar negociações oficiais com a diretoria do Stade Rennais para contratar o jovem zagueiro, que disputou 14 partidas e marcou dois gols na Liga Francesa nesta temporada, apesar de sua pouca idade.

A rede indicou que Aït Boudalal lidera a lista do clube alemão para reforçar a defesa na próxima temporada, mas a negociação pode enfrentar um possível obstáculo, já que há rumores de que a diretoria do Rennes possa se recusar a abrir mão de um segundo zagueiro após a confirmação da transferência de Jérémy Jaquet para o Liverpool, a menos que a oferta financeira atenda às suas condições.