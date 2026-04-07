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Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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Negociação do Liverpool é um obstáculo para a transferência de uma joia marroquina para o Dortmund

Mercado da bola
A. Boudlal
Rennes
Borussia Dortmund
Marrocos
Alemanha

Interesse sério abre as negociações para uma transferência no verão

Alguns jovens talentos do futebol marroquino que estão em ascensão na Europa continuam a despertar o interesse dos grandes clubes, graças ao seu excelente desempenho, apesar da pouca idade.

O zagueiro central Abdelhamid Ait Boudlal, estrela do Stade Rennais francês, juntou-se à lista desses talentos promissores que passaram a ser o centro das atenções dos grandes clubes europeus.

O jogador, nascido em 2006 (19 anos), é considerada uma das principais revelações da Liga Francesa nesta temporada. 

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De acordo com a rede alemã “Sky Sports”, o Borussia Dortmund demonstrou sério interesse em contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão.

Segundo a rede, o Dortmund se prepara para iniciar negociações oficiais com a diretoria do Stade Rennais para contratar o jovem zagueiro, que disputou 14 partidas e marcou dois gols na Liga Francesa nesta temporada, apesar de sua pouca idade.

A rede indicou que Aït Boudalal lidera a lista do clube alemão para reforçar a defesa na próxima temporada, mas a negociação pode enfrentar um possível obstáculo, já que há rumores de que a diretoria do Rennes possa se recusar a abrir mão de um segundo zagueiro após a confirmação da transferência de Jérémy Jaquet para o Liverpool, a menos que a oferta financeira atenda às suas condições.

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