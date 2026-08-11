O NEC superou o Olympiakos em um jogo de volta eletrizante. Os visitantes da Grécia ainda saíram na frente no segundo tempo, mas um gol de Bryan Linssen levou a decisão para a prorrogação, após o 0 a 0 da semana passada. Contra os dez jogadores do Olympiakos, o NEC acabou levando a melhor com um gol de Emre Mor: 2 a 1. O time de Nijmegen agora pode voltar suas atenções para o último obstáculo rumo à Liga dos Campeões: os playoffs contra o Bodø/Glimt.

Dick Schreuder preparou uma escalação ainda mais ofensiva do que o normal, com Noé Lebreton como meio-campista central ao lado de Darko Nejasmic. Dusan Tadic também ganhou uma vaga entre os titulares, assim como Philippe Sandler, que nesta semana sequer havia treinado com o grupo.

O NEC começou forte a partida e levou perigo várias vezes com o capitão Tjaronn Chery. Após dez minutos, uma de suas tentativas bateu na parte de baixo do travessão após tocar no goleiro Balsa Popovic. Depois disso, o time de Nijmegen sofreu dois baques em sequência.

Sami Ouaissa pareceu sofrer uma distensão muscular e precisou ser substituído por Emre Mor. Isso, porém, causou um atraso de quase três minutos, por causa de um brinco preso em Mor. Cinco minutos depois, Sandler também precisou deixar o jogo: ele foi substituído por Brayann Pereira. Além disso, Gonzalo Crettaz manteve a equipe da casa viva com uma grande defesa diante de Gelson Martins, que saía livre.

Após o intervalo, o NEC sofreu imediatamente um golpe enorme. Gustavo Sa girou com facilidade sobre Lebreton, cruzou a bola, e após passar pelas mãos de Crettaz ela sobrou nos pés de Ayoub El Kaabi. O atacante foi letal no lance: 0 a 1.

O NEC precisou de um tempo para se recuperar do gol sofrido, mas depois voltou a atacar. O perigo apareceu com Mor e Bryan Linssen, mas o goleiro Popovic foi crescendo cada vez mais na partida. Até que, aos 70 minutos, saiu o mais do que merecido gol de empate: Tadic fez a transição em altíssima velocidade, tabelou com Clement Bischoff e deixou a bola na medida para Linssen. O atacante então completou com categoria em um carrinho: 1 a 1.

Festa enlouquecida em De Goffert, que depois viveu um fim de jogo tenso. A alegria aumentou ainda mais a dez minutos do fim, quando Kostas Fortounis foi expulso com cartão vermelho após uma entrada dura em Nejasmic. Por muito tempo, tudo indicava uma prorrogação, e o gol do reserva Kaj Sierhuis não mudou isso. Isso porque Mor estava impedido na origem da jogada, e o lance acabou anulado.

Na prorrogação, o ex-grande talento se redimiria do erro. A bola chegou com muita sorte aos pés de Mor após um desvio em Sierhuis, e ele não hesitou para marcar o 2 a 1. Assim, o NEC se classifica para os playoffs da Liga dos Campeões. Se superar o Bodø/Glimt nessa fase, a Liga dos Campeões chegará de vez a Nijmegen.