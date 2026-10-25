NEC e FC Groningen empataram neste domingo em um jogo movimentado. O Groningen foi letal no primeiro tempo com Brynjólfur Willumsson e chegou ao intervalo vencendo por 2 a 0, mas o NEC reagiu após o descanso. Com gols de Clement Bischof e Noé Lebreton, chegou ao empate por 2 a 2.
O primeiro tempo teve boas chances para os dois lados, mas o Groningen foi mais eficiente. Aos dez minutos, os visitantes abriram o placar em uma cobrança de escanteio. Marco Rente desviou de cabeça para a segunda trave, onde Willumsson apareceu completamente livre para cabecear para o gol: 0 a 1.
Dick Schreuder ficou frustrado. Na quinta-feira, ele havia visto sua equipe vencer o Dinamo Zagreb fora de casa por 4 a 2. O NEC teve chances de igualar o placar, mas as tentativas de Bischof e Bryan Linssen foram afastadas da boca do gol. No contra-ataque seguinte, Thom van Bergen marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.
O segundo gol do Groningen veio pouco depois. Ahmetcan Kaplan calculou mal um cruzamento de Van Bergen, e Willumsson aproveitou. O turco ainda reclamou com a arbitragem de uma suposta falta de Willumsson, mas não teve sucesso.
Schreuder mexeu na equipe no intervalo e voltou a fazer mudanças dez minutos após o início do segundo tempo. Um minuto depois, o NEC diminuiu: após uma boa intervenção de Darko Nejasmic, Bischof arrancou. O dinamarquês cortou para dentro e bateu firme no canto mais distante: 1 a 2.
Depois disso, o Groningen recuou cada vez mais, na esperança de manter a vantagem. A equipe de Dick Lukkien não conseguiu: aos 70 minutos, Lebreton aproveitou uma saída de bola ruim dos visitantes para empatar: 2 a 2.
Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. Lebreton teve uma boa chance para o NEC, mas a melhor oportunidade foi do Groningen. Pelle Clement, porém, não conseguiu alcançar a bola como precisava.