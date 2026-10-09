Nawaf Al-Aqidi coloca o Al-Nassr diante de uma grande crise

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebeu um novo golpe relacionado ao futuro de seu goleiro internacional Nawaf Al-Aqidi, depois que sua lesão entrou em uma fase decisiva que pode determinar a data de seu retorno aos gramados, diante da falta de definição, até o momento, sobre a opção de tratamento mais adequada ao seu caso, o que coloca as comissões técnica e médica em um estado de expectativa quanto à sua condição de jogo na próxima etapa.

Segundo informou o canal saudita "Al-Arabiya", Al-Aqidi viajou à capital britânica, Londres, acompanhado pelo médico da seleção saudita, para realizar os exames necessários e determinar se seu caso exige intervenção cirúrgica ou se é possível limitar-se a um programa de tratamento e reabilitação baseado em fisioterapia.

Al-Aqidi havia se lesionado durante o confronto da seleção saudita contra o Kuwait, na estreia de sua campanha na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", após cair ao gramado enquanto tentava afastar uma bola cruzada, deixando a partida com dores no cotovelo do braço direito, antes de a comissão técnica anunciar seu corte da lista do torneio.

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Os exames médicos adicionais revelaram, de acordo com o publicado pelo jornal saudita "Al-Riyadiyah", que o goleiro sofreu uma leve ruptura na articulação do cotovelo, com estimativas iniciais de que seu programa de tratamento e reabilitação pode se estender por cerca de cinco semanas.

O Al-Nassr aguarda os resultados da avaliação médica em Londres, já que a definição da natureza do tratamento dará ao clube uma imagem mais clara sobre o período de que o goleiro necessita para se recuperar e sobre a possibilidade de seu retorno aos treinos e sua participação nas partidas.

Além disso, a escolha pela intervenção cirúrgica, caso seja decidida, pode alterar os cálculos da comissão técnica em comparação com a opção de limitar-se à reabilitação e à fisioterapia.

Entre as possibilidades de cirurgia e reabilitação, a situação de Al-Aqidi permanece como um dos temas importantes dentro do Al-Nassr, especialmente porque a equipe precisa de clareza sobre a condição de jogo de seu goleiro internacional no próximo período.

As reais repercussões para a equipe só serão definidas após a divulgação da decisão médica final, que determinará o rumo do tratamento do jogador e o tempo previsto de sua ausência dos gramados.