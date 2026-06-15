Navio afundado... Jornais espanhóis explodem após o empate contra Cabo Verde

O empate sem gols contra Cabo Verde na estreia da Copa do Mundo de 2026, na noite desta segunda-feira, causou comoção em toda a Espanha.

A seleção espanhola, considerada uma das principais favoritas ao título, decepcionou devido à falta de eficácia e à incapacidade de furar a defesa de Cabo Verde, apesar do domínio evidente sobre o jogo.

Este revés inesperado gerou críticas contundentes na imprensa espanhola contra a equipe do técnico Luis de la Fuente.

A mídia espanhola não hesitou em criticar o desempenho da seleção, com o jornal Marca descrevendo o que aconteceu como uma “catástrofe” e afirmando que a Espanha “carece de talentos e recursos futebolísticos”.

Já o jornal “As” falou sobre o “naufrágio do navio” e descreveu a equipe como “sem alma e sem força”.

Já o jornal “Mundo Deportivo” descreveu este primeiro jogo como “desastroso” e acredita que “é preciso corrigir a situação rapidamente”.

Já o jornal “Sport” afirmou que a seleção da La Roja “careceu de tranquilidade” e que deve “elevar radicalmente seu nível de desempenho” se quiser manter sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola disputa o Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.