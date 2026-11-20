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Foram definidos em Nyon os confrontos da fase final da Nations League, em sorteio realizado em Nyon. Os jogos de ida serão disputados em 25 e 27 de março de 2027, enquanto os de volta estão previstos, com os mandos de campo invertidos, entre 28 e 30 de março. O sorteio também definiu os confrontos das semifinais, marcadas para 9 e 10 de junho: o vencedor de Holanda-Portugal enfrentará o vencedor de Espanha-França, enquanto quem levar a melhor no confronto entre Bélgica e Alemanha enfrentará o vencedor de Noruega-Inglaterra. A final que decidirá o troféu será disputada em 13 de junho.

ACESSO E REBAIXAMENTO - Em Nyon, também foram definidos os playoffs de acesso e rebaixamento entre as diferentes ligas, que seguirão o mesmo calendário das quartas de final. Nos playoffs entre a League A e a League B, os confrontos serão Bósnia e Herzegovina x Dinamarca, Hungria x Sérvia, Irlanda x Croácia e Eslovênia x País de Gales. Já nos playoffs entre a League B e a League C, os confrontos serão Chipre x Macedônia do Norte, Estônia x Romênia, Ilhas Faroé x Geórgia e Belarus x Israel.