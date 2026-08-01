Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), anunciou nas primeiras horas da manhã deste sábado a retirada do projeto "FIFA Forward Enterprise", que tinha como objetivo criar uma entidade comercial que permitisse a participação de investidores do setor privado nos direitos comerciais das competições da FIFA, após o crescimento da oposição à proposta nos últimos dias.

Infantino afirmou, em comunicado oficial: "O projeto FIFA Forward Enterprise tinha como objetivo oferecer uma base para continuar fortalecendo nossas federações nacionais membros da FIFA e o futebol em todo o mundo, especialmente nos países que mais precisam de apoio".

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E prosseguiu: "E mais do que isso, como afirmamos desde o início, isso só aconteceria se o projeto tivesse o apoio da maioria das federações nacionais membros da FIFA, e sempre sujeito a um processo de consulta com elas, com o Conselho da FIFA, com as confederações continentais e com as demais partes interessadas".

O presidente da Federação Internacional acrescentou: "Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto gerou divisões, e de uma natureza que faz com que a sua continuidade — independentemente do nível de apoio que receba — já não atenda ao objetivo para o qual foi concebido desde o início".

E continuou: "Nosso objetivo foi, e sempre será, unir e desenvolver o esporte. Sendo assim, esta proposta não seguirá adiante".

Infantino concluiu: "Na próxima etapa, pretendo reunir novamente todas as partes envolvidas nos próximos dias e semanas, com um espírito de zelo pelo interesse comum do futebol, e com o objetivo de continuar desenvolvendo o esporte em todo o mundo, especialmente nos países que mais precisam do nosso apoio".

O que aconteceu?

A oposição ao plano de Infantino cresceu fortemente nas últimas horas. O plano incluía a criação de uma nova empresa com o nome FIFA Forward Enterprise, que reuniria as operações comerciais e as operações de organização de torneios da Federação Internacional, abrindo uma parte dela a investidores do setor privado.

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou que boicotaria os torneios da FIFA caso Infantino insistisse em seu projeto, que também enfrentou oposição da Confederação Asiática e da Concacaf.

O norte-americano Carlos Cordeiro, importante assessor do presidente da Federação Internacional, também renunciou em protesto contra a proposta, que igualmente gerou críticas por parte do francês Kevin Lamour, diretor executivo de operações da FIFA.



