Nas palavras de Xavi: declaração enigmática abre as portas para a saída da Holanda rumo ao Marrocos

Xavi Hernández, técnico da seleção da Holanda, afirmou que respeita as decisões dos jogadores relacionadas ao seu futuro internacional, em uma posição que abre a porta para a discussão sobre as escolhas dos jogadores de origem marroquina que preferem representar a seleção de Marrocos em vez da Holanda, apesar de terem crescido ou se formado futebolisticamente em território holandês.

Durante sua fala à imprensa, para anunciar a convocação da seleção holandesa para a próxima data Fifa, Xavi disse que os assuntos relacionados à federação holandesa são de responsabilidade do setor competente pela comunicação, ressaltando seu total respeito pelas decisões dos jogadores, mantendo a possibilidade de intervir e conversar com eles caso precisem de apoio ou suporte para reforçar as fileiras da seleção.

A declaração do treinador holandês vem em um momento em que as escolhas dos jogadores com dupla nacionalidade despertam grande interesse, especialmente os talentos de origem marroquina que se veem diante da opção de representar a Holanda ou Marrocos, diante dos esforços da seleção marroquina para atrair os principais talentos capazes de fortalecer seu projeto futebolístico.

Xavi explicou: "O assunto diz respeito à federação holandesa, é ela quem cuida da comunicação nesse sentido. Eu respeito as decisões dos jogadores e, naturalmente, posso intervir e conversar com os jogadores caso haja necessidade de contar com eles e reforçar as fileiras da seleção".