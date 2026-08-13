Napoli rejeita de forma categórica a primeira oferta por Noa Lang

O Napoli rejeitou de forma categórica uma primeira oferta por Noa Lang, informa Gianluca Di Marzio. A Atalanta queria contratar o atacante por empréstimo, mas o Napoli só aceita negociar uma transferência em definitivo.

Lang tem contrato com o clube de Nápoles até meados de 2030. O atacante da seleção holandesa chegou no verão passado por 25 milhões de euros, e o Napoli quer recuperar uma grande parte desse valor.

O clube pede, portanto, 20 milhões de euros pelo ponta, que na temporada passada ainda foi emprestado por seis meses ao Galatasaray.

A Atalanta, então, fez uma proposta. O clube quer Lang por empréstimo de um ano, possivelmente com uma opção de compra não obrigatória, mas o Napoli não aceita esse formato.

Di Marzio também cita o Ajax em seu artigo como um possível destino para o ex-jogador de, entre outros, PSV e Club Brugge. O clube terá primeiro de vender Mika Godts para abrir espaço.