Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080947171.jpgFotoagenzia
Bart DHanis

Traduzido por

Napoli rejeita de forma categórica a primeira oferta por Noa Lang

O Napoli rejeitou de forma categórica uma primeira oferta por Noa Lang, informa Gianluca Di Marzio. A Atalanta queria contratar o atacante por empréstimo, mas o Napoli só aceita negociar uma transferência em definitivo.

Lang tem contrato com o clube de Nápoles até meados de 2030. O atacante da seleção holandesa chegou no verão passado por 25 milhões de euros, e o Napoli quer recuperar uma grande parte desse valor.

O clube pede, portanto, 20 milhões de euros pelo ponta, que na temporada passada ainda foi emprestado por seis meses ao Galatasaray.

A Atalanta, então, fez uma proposta. O clube quer Lang por empréstimo de um ano, possivelmente com uma opção de compra não obrigatória, mas o Napoli não aceita esse formato.

Di Marzio também cita o Ajax em seu artigo como um possível destino para o ex-jogador de, entre outros, PSV e Club Brugge. O clube terá primeiro de vender Mika Godts para abrir espaço.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google