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O Napoli está de olho em Sven Mijnans como possível substituto de Kevin De Bruyne, informa, curiosamente, La Gazzetta dello Sport. Segundo o jornal esportivo italiano, o meio-campista de 26 anos do PSV está no radar do clube. De Bruyne pode fazer o caminho inverso, já que o PSV, como se sabe, tem grande interesse no astro belga.

O diretor técnico Giovanni Manna acompanha Mijnans há algum tempo por meio de sua equipe de observadores e vê no jogador um reforço interessante para o meio-campo. La Gazzetta descreve o atleta do PSV como uma "força da natureza", possivelmente em referência à sua capacidade de percorrer o campo e ao seu dinamismo. O Napoli avalia quais reforços serão necessários na janela de transferências de inverno.

O interesse por Mijnans está ligado ao futuro incerto de De Bruyne. O belga de 35 anos tem contrato com o Napoli próximo do fim, embora o clube tenha a opção de prorrogá-lo por mais um ano. O PSV já entrou em contato com os italianos para esclarecer a situação do jogador.

Segundo La Gazzetta dello Sport, o clube de Eindhoven perguntou se o Napoli pretende exercer a opção de prorrogação do contrato. Com isso, o PSV parece também avaliar se uma transferência antecipada pode ser discutida. O próprio De Bruyne não descarta nenhuma possibilidade: "Recebi várias mensagens, vamos ver o que acontece."

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Segundo o jornal italiano, uma saída de De Bruyne em janeiro é possível. O Napoli não precisa vender o meia por razões financeiras, mas seu alto salário pesa na decisão. Se o PSV apresentar uma proposta atraente e o belga estiver aberto a um novo desafio, as negociações poderão começar.

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O Napoli também considera a possibilidade de saída de André-Frank Zambo Anguissa, cujo contrato igualmente termina no próximo verão. O meio-campista pode deixar o clube já em janeiro, o que leva os italianos a buscar reforços de qualquer maneira. Caso Anguissa e De Bruyne saiam, essa busca se tornará ainda mais importante.

Mijnans é um dos candidatos que interessam ao Napoli. A direção do clube conhece muito bem o mercado holandês e mantém boas relações com o PSV há anos. Por enquanto, não está claro se o interesse resultará em uma proposta pelo meio-campista.

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Os dois clubes já negociaram entre si várias vezes. Em 2013, Dries Mertens deixou o PSV rumo ao Napoli por cerca de 10 milhões de euros, enquanto Hirving Lozano fez a mesma transferência em 2019 por 38 milhões de euros. Mijnans pode seguir esse exemplo, enquanto De Bruyne pode optar pelo caminho inverso.