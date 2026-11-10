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O Napoli acompanha de perto o ponta Jamie Gittens, do Chelsea, enquanto Massimiliano Allegri planeja reforços cruciais para janeiro. Desesperado para salvar sua temporada, o clube italiano tem o jogador de 22 anos como um dos principais alvos, ao lado de Gustavo Varela, do Monza.

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Allegri mira reformulação do elenco em janeiro

O Napoli acompanha de perto Gittens, ponta do Chelsea, para a próxima janela de transferências de janeiro. O técnico Allegri busca reforços para o ataque na tentativa de mudar os rumos da difícil temporada do clube.

O treinador italiano identificou o terço final do campo como uma área que precisa de melhora imediata. Gittens, que tem demonstrado grande potencial, é visto como um candidato ideal para dar novo fôlego ao Napoli na segunda metade da temporada.

Ponta do Chelsea se encaixa nos critérios do Napoli

Segundo o Corriere dello Sport, cresce a possibilidade de o ponta inglês de 22 anos deixar Stamford Bridge no início do ano. Um fator decisivo é que ele se encaixaria com facilidade nas exigências rígidas para a inscrição de jogadores no elenco do Napoli, devido às regras da liga para jovens atletas.

No entanto, tirá-lo do clube da Premier League provavelmente exigirá uma proposta financeira substancial. A Roma, rival no futebol italiano, chegou muito perto de contratá-lo na última janela de verão, mas o Chelsea rejeitou a oferta inicial de € 43 milhões.

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Varela e alvos para o meio-campo são identificados

Gittens não é o único jogador de destaque na extensa lista de desejos do Napoli. O atacante Varela, do Monza, tornou-se um dos favoritos de Allegri após uma campanha individual impressionante. Aos 21 anos, ele lidera a artilharia da Serie A com nove gols no campeonato e comemorou recentemente sua primeira convocação para a seleção principal de Portugal.

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O Napoli já iniciou contato direto com os representantes de Varela para discutir uma possível transferência. Para o meio-campo, o Napoli tem interesse no jovem Darryl Bakola, do Sassuolo, que completa 19 anos neste mês. No entanto, Mamadou Coulibaly, do Monaco, continua sendo o principal alvo do clube para a posição.

Limites financeiros moldam estratégia para a janela de inverno

Apesar do desejo explícito de Allegri por jogadores capazes de causar impacto imediato, qualquer contratação de peso dependerá fortemente da realidade financeira do clube. A diretoria do Napoli terá de trabalhar dentro de limites orçamentários rígidos, o que significa que uma operação de € 40 milhões por um alvo prioritário como Coulibaly pode acabar sendo impossível.

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Por isso, a equipe responsável pelas contratações pode voltar sua atenção para empréstimos de curto prazo, em vez de transferências definitivas. Enquanto isso, saídas já estão sendo planejadas para equilibrar o elenco: a expectativa é que Noa Lang deixe o clube em definitivo em janeiro, enquanto Lorenzo Lucca deve sair por empréstimo.