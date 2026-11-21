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Noa Lang responde em campo às vaias da própria torcida.

O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, coloca o jogador em campo no lugar de Leonardo Spinazzola aos 58 minutos da partida em casa contra o Torino, válida pela 12ª rodada da Serie A.

Recebido com vaias no Estádio Diego Armando Maradona (a torcida não lhe perdoa o gesto dirigido à Curva A para dizer aos torcedores do Napoli que não conseguia ouvir o apoio deles durante o empate anterior contra a Lazio, então líder, antes da pausa do campeonato para os jogos das seleções), o atacante holandês entra em campo com a atitude certa e, aos 73 minutos, participa da jogada do gol da vitória por 1 a 0, marcado pelo meio-campista escocês Scott McTominay, que recebeu um passe inteligente do próprio Lang com a parte externa do pé direito depois que o holandês roubou a bola de Aboukhlal.

Após o gol, praticamente todo o banco do Napoli se levanta e corre para abraçar Noa Lang.

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Nascido em 1999, Lang chegou ao Napoli vindo do PSV Eindhoven por 27 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus e 10% de uma futura venda, na janela de transferências do verão de 2025.

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Desde então, disputou 40 partidas pelo Napoli, com 2 gols, 5 assistências e 6 cartões amarelos.

De janeiro a junho de 2026, jogou por empréstimo ao Galatasaray, na Turquia, por 2 milhões de euros, marcando 2 gols e dando 3 assistências em 19 partidas.

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Depois, voltou ao Napoli, com o qual tem contrato até junho de 2030 e recebe um salário líquido de 2,8 milhões de euros por ano.

Ao longo desta temporada, Lang elogiou Allegri, mas confirmou a relação ruim com o técnico anterior, Antonio Conte.

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Após a partida, o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, declarou: "Lamento o mal-entendido da outra vez. Noa Lang é um rapaz que confirmou também nesta noite que tem qualidades".

No fim, Lang deixou o campo sob aplausos da torcida, mas seu nome continua entre os possíveis jogadores a sair do Napoli na próxima janela de transferências de inverno.