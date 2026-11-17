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Giovanni Manna seguirá por muito tempo à frente do mercado de transferências e da gestão do elenco do Napoli. O diretor esportivo prorrogou seu contrato até 2032.

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Nenhum anúncio oficial, apenas uma nota publicada no balanço fechado e divulgado ontem. O Napoli decidiu seguir com Giovanni Manna à frente da gestão esportiva e prorrogou seu contrato por mais três anos em relação ao prazo anterior.

NEGOCIAÇÕES HÁ ALGUM TEMPO - Há algum tempo se fala em negociações entre as partes. O diretor, ex-Juventus, e Aurelio De Laurentiis vinham tentando avançar nas conversas para prorrogar o acordo anterior, que terminaria em 30 de junho de 2029. E esse entendimento, apesar da insatisfação da torcida e, em parte, também do atual técnico Massimiliano Allegri, foi oficializado por meio de uma nota incluída no balanço fechado em 30 de junho de 2026.

Manna e o Napoli chegaram a um acordo para prorrogar por três anos o contrato anterior, que tinha duração de cinco anos e foi assinado em maio de 2024. O novo contrato mantém a duração de cinco anos e adia o próximo vencimento para 30 de junho de 2032.

O COMUNICADO - Este é o comunicado divulgado por AlfredoPedulla: "O SSC Napoli oficializou a renovação de Giovanni Manna no cargo de diretor esportivo até 30 de junho de 2032. Trata-se, portanto, da renovação do acordo anterior, que vinculava o dirigente ao clube até 2029, com uma prorrogação de mais três anos. O clube formalizou a decisão por meio de um comunicado que confirma Manna, inscrito na lista especial de Diretores Esportivos da FIGC, no cargo por um novo período contratual que se estende até 2032".

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QUATRO REFORÇOS EM JANEIRO PARA ALLEGRI - E o próximo objetivo de Manna será atender aos pedidos de Massimiliano Allegri justamente onde não conseguiu durante o verão europeu. O técnico gostaria de pelo menos quatro reforços para o elenco e, sobretudo, de um atacante de primeira linha que possa se revezar com Hojlund. Não será simples, porque também será preciso vender jogadores que podem ser importantes, como Anguissa e De Bruyne. Pelo belga, chegou uma proposta oficial de apenas 2 milhões de euros do PSV Eindhoven. O que fará o diretor esportivo, agora com o contrato renovado?