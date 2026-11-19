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O Napoli definiu o preço para vender Kevin De Bruyne após receber uma primeira oferta do PSV Eindhoven para janeiro. Segundo relatos, o astro de 35 anos quer ficar mais perto de sua Bélgica natal, mas o negócio depende de uma proposta melhor ao clube italiano.

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PSV mira contratação de De Bruyne em janeiro

O Napoli definiu um valor para De Bruyne com a rápida aproximação da janela de transferências de janeiro. O clube italiano avalia suas opções após uma proposta formal do PSV . O clube da Eredivisie está muito interessado em contratar o astro de 35 anos para reforçar o elenco na segunda metade da temporada.

Relatos da imprensa holandesa indicam que uma oferta inicial de € 2 milhões já foi apresentada para sondar a posição do Napoli. De Bruyne tem menos de um ano restante em seu contrato atual com o clube. Embora tenha a opção de prorrogar a permanência por mais 12 meses, a expectativa predominante na Itália é de que a cláusula não seja acionada.

Napoli rejeita primeira oferta

Apesar da proximidade do fim do contrato, a proposta de € 2 milhões não será suficiente para convencer o Napoli a se desfazer de seu valorizado meia de criação. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira por La Gazzetta dello Sport, a direção do clube estabeleceu um patamar bem mais alto.

De acordo com a publicação italiana, será necessário chegar a um valor mais próximo de € 7 milhões para fechar o negócio neste inverno europeu. O Napoli sabe que uma saída no meio da temporada lhe daria muito pouco tempo para encontrar um substituto à altura.

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No entanto, caso a transferência se concretize por esse preço, o Napoli obteria, segundo relatos, cerca de € 10 milhões no total. O valor considera a taxa de transferência recebida, além da economia com os salários restantes e os bônus elevados de De Bruyne.

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Allegri não quer perder astro belga

Além da questão financeira, o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, continua sendo um obstáculo importante para qualquer possível acordo em janeiro. Segundo relatos, o treinador italiano é totalmente contrário à ideia de dispensar De Bruyne no meio de uma temporada desgastante.

Allegri considera o veterano meia de criação o jogador mais experiente e tecnicamente talentoso à sua disposição no elenco. Perder uma peça tão central na criação no meio da temporada causaria uma grande ruptura em seu plano tático.

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Pressão do jogador será decisiva para possível saída

O sucesso da transferência proposta agora depende diretamente do próprio De Bruyne. Ainda não se sabe até que ponto o jogador da seleção belga pressionará por uma saída do Napoli quando a janela abrir.

Uma transferência para o PSV é atraente para o veterano meio-campista por motivos pessoais e geográficos. A mudança para a Holanda permitiria, enfim, que De Bruyne e sua família voltassem para casa, na vizinha Bélgica.

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As próximas semanas definirão se o PSV estará disposto a aumentar a oferta para atingir os € 7 milhões exigidos pelo Napoli. Até que haja um avanço nas negociações, De Bruyne segue como peça fundamental nos planos de Allegri.