Napoli x Bologna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Líder do campeonato italiano, a equipe napolitana quer manter a invencibilidade contra o Bologna, que beira o rebaixamento

Neste domingo (16), o líder do campeonato italiano, Napoli recebe o Bologna, no estádio Diego Armando Maradona, para uma partida da 10ª rodada da Serie A. O duelo acontece às 13h (de Brasília), com transmissão da ESPN 4 e do serviço de streaming Star+.

O Napoli chega para o confronto como um dos dois times que ainda não perderam nenhum jogo sequer no torneio nacional. Foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates, somando 23 pontos. A equipe comandada por Luciano Spalletti lidera o certame, seguida de perto pela Atalanta, que também ainda não perdeu, mas tem uma vitória a menos e um empate a mais.

Já o Bologna tem apenas sete pontos em nove jogos disputados. Nos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O time de Thiago Motta está em 17º lugar e é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Somando todas as competições, o time do sul da Itália venceu nove dos últimos 10 jogos disputados. Os napolitanos bateram times como Liverpool, Rangers, Milan, Lazio e o Ajax duas vezes.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Escalação do provável do Bologna: Skorupski; Posch, Soumaro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Zirkzee.

Desfalques

Napoli

Luciano Spalletti terá algumas baixas para o duelo. O principal é o meio-campista Zambo Anguissa, que se lesionou no jogo contra o Ajax, pela Liga dos Campeões. Outro que pode perder a partida é o zagueiro Amir Rrahmani, que é dúvida para o compromisso.

Bologna

Já o técnico Thiago Motta não poderá contar com o centroavante Marko Arnautovic, que sentiu um problema nas costas e não treinou durante a semana.

Quando é?

• Data: 16 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Estádio Diego Armando Maradona - Nápoles, ITA

• Arbitragem: Francesco Cosso