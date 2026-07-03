Nápoles, começa a era Allegri: o quinto título nacional dos Azzurri está cotado em 6,00

Faltava apenas o anúncio oficial: Massimiliano Allegri é o novo técnico do Napoli. É mais uma grande contratação para o banco de reservas do presidente Aurelio De Laurentiis, que escolheu o técnico de Livorno para substituir Antonio Conte, exatamente como aconteceu na Juventus na temporada 2014/15. A esperança dos torcedores azuis é que, assim como naquela ocasião, seja Max quem comemore a conquista do título, que seria o terceiro em cinco anos para o clube. De acordo com os analistas de apostas da Sisal e da Snai, a cotação do título do Napoli está em 6,00, precedida apenas pela do Inter, atual campeão, com 1,90.





Agora, o objetivo principal de Allegri será reforçar e moldar o time à sua imagem e semelhança. O alvo número um é Adrien Rabiot, jogador muito fiel ao técnico, que já foi treinado por ele na Juventus e no Milan. A contratação do meio-campista da seleção francesa pelo Napoli está cotada em 2,25. Os olhos também estão voltados para a defesa: o sonho é Cristian Romero, do Tottenham, cotado em 6,00, assim como o zagueiro Oumar Solet, da Udinese, e Giorgio Scalvini, da Atalanta. No meio-campo, onde Stanislav Lobotka corre o risco de sair (3,25), além de Rabiot, a aposta recai sobre os jogadores sem contrato Franck Kessié, cotado a 5,00, e Leon Goretzka, cotado a 6,00. Para o ataque, Allegri busca principalmente reforços nas pontas, com Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi sendo cotados na Campânia, ambos a 6 vezes a aposta.