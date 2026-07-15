Nápoles, acordo fechado com Zeballos: já há uma oferta, os valores

O Napoli, do presidente Aurelio De Laurentiis e do diretor esportivo Giovanni Manna, está pronto para dar o primeiro presente ao seu técnico Massimiliano Allegri.

Conforme divulgado no canal deYouTube em italiano de Fabrizio Romano, a oferta do Napoli ao Boca Juniors por Exequiel Zeballos está prestes a ser apresentada, depois que o acordo com o jogador argentino, nascido em 2002, foi fechado há semanas em sigilo absoluto. A proposta por escrito, concreta e oficial do clube napolitano será de cerca de 10 milhões de dólares (pouco menos de 9 milhões de euros, ou seja, 8,72 na cotação atual) e agora a bola estará com o Boca Juniors, que deverá avaliar se a oferta é compatível com o valor de um jogador cujo contrato vence em 31 de dezembro de 2026.

Por sua vez, o jovem natural de La Banda já recusou 20 milhões líquidos de salário distribuídos ao longo de quatro anos de contrato oferecidos pelo CSKA de Moscou: seu único desejo e sua vontade são se transferir para a Itália e vestir a camisa azul do Napoli.

Zeballos quer apenas o Napoli e está pressionando com sua equipe de assessoria — após o acordo alcançado sobre os termos contratuais pessoais (contrato de cinco anos, até 2031, com salário de 1,3 milhão de euros líquidos por temporada, com aumento progressivo) — para que a negociação seja concluída em breve e no menor tempo possível, de modo a se colocar imediatamente à disposição de Allegri.