Numa noite em que as lágrimas de despedida se misturaram às lembranças de longos anos, Lionel Messi ficou diante da torcida da seleção argentina após o fim do confronto contra o Benin e pegou o microfone para dirigir palavras emocionantes aos torcedores, em sua última aparição com a camisa da "Albiceleste".

Messi atuou, na madrugada de quarta-feira, em sua última partida com a camisa da Argentina, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Benin em um amistoso, na qual marcou um gol e deu duas assistências decisivas.

Messi disse, em declarações após a partida diante da torcida: "Senti muitas emoções, e a primeira coisa em que penso é no meu pai. Foi um grande orgulho para mim defender as cores da seleção durante todos esses anos".

E acrescentou o capitão da Argentina: "Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca desisti. Sempre lutei e dei o máximo de mim. Sempre desejei jogar pela seleção durante toda a minha vida, porque jogar pela Argentina é a coisa mais bonita que pode acontecer com você".

Messi prosseguiu falando sobre sua trajetória com a seleção, dizendo: "Sinto que chegou a hora. A última Copa do Mundo nos marcou muito, e nosso sonho era nos tornarmos campeões do mundo. Entregamos tudo, lutamos como sempre fizemos e defendemos essas cores com tudo o que temos".

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O craque da Argentina dirigiu uma mensagem aos seus companheiros e à torcida de seu país, dizendo: "Agradeço a todos os meus companheiros por todos esses anos que passamos juntos. Eles me fizeram realizar meu sonho de infância. Tive a sorte de jogar por diversas partes do país e recebi o amor de todos do começo ao fim".

Messi relembrou uma de suas mais belas lembranças com a seleção, acrescentando: "Vivi aqui um dos mais belos dias da minha carreira, e nunca esquecerei o que vivi naquele dia. Este dia é um dos mais tristes da minha vida".

Messi afirmou que continuará apoiando a seleção argentina, e disse: "Estarei sempre ao lado da seleção e não a abandonarei. Defenderei suas cores a partir da minha nova posição, e serei um torcedor desses jogadores. Quando estamos unidos, somos o mais fortes possível e conseguimos superar todos os obstáculos".

O capitão da "Albiceleste" elogiou a geração que compartilhou a jornada com ele, dizendo: "São os momentos difíceis que mostram o espírito do grupo, e por isso este grupo foi excepcional. Sou grato por ser argentino, orgulhoso de ser argentino e orgulhoso por ter realizado esses sonhos com vocês".

Messi encerrou suas palavras com uma mensagem emocionante aos torcedores, dizendo: "Estou falando agora mais do que falei em qualquer outro momento. Quero dizer a vocês: eu amo vocês. Eu amo vocês".