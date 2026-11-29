Em nota oficial, o clube afirmou: “Estamos extremamente decepcionados com várias decisões de arbitragem tomadas durante a partida de hoje contra o Arsenal”. E acrescentou: “Enviaremos na segunda-feira uma carta oficial à ProRef, solicitando um esclarecimento completo sobre as principais decisões da partida, tanto em relação ao processo de tomada de decisão em campo quanto ao uso do VAR”.
O Manchester City ressaltou que espera receber uma resposta detalhada do órgão de arbitragem e reforçou: “Continuaremos a representar e defender os interesses do clube, dos nossos jogadores e dos nossos torcedores”.
Três lances que revoltaram o City
O duelo, disputado no Emirates Stadium, teve momentos eletrizantes. O Manchester City abriu o placar com Erling Haaland aos 34 minutos, aproveitando um ótimo passe de Joško Gvardiol, mas Kai Havertz empatou para o Arsenal aos 39. No início do segundo tempo, os visitantes voltaram à frente com um belo gol de Enzo Fernández aos 47 minutos, após uma jogada iniciada por uma boa movimentação de Ayoub Bouaddi, e o time parecia caminhar para uma vitória valiosa.
Os minutos finais, porém, mudaram o cenário. Jurriën Timber empatou para o Arsenal aos 83 minutos, após escanteio cobrado por Eberechi Eze, em um lance que provocou fortes protestos dos jogadores do City pelo que consideraram uma agressão clara contra o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.
Tópicos relacionados
Ao sair para tentar segurar a bola, Donnarumma levou uma cotovelada de Gabriel na nuca. Mesmo assim, o gol foi validado após a revisão do VAR, que se concentrou em um possível toque de mão de Timber, sem anular o gol nem marcar falta a favor do goleiro do Manchester City. O clube considera essa uma das principais decisões que precisam de explicação.
Toque de mão de Gyökeres aumenta a revolta
As reclamações do Manchester City não pararam no gol de empate. Nos acréscimos, outro lance provocou uma nova onda de revolta: uma cabeçada de Joško Gvardiol ia em direção ao gol do Arsenal quando Viktor Gyökeres a bloqueou com o braço, segundo mostraram as imagens do lance, que gerou grande polêmica.
Apesar da revisão pelo VAR, o árbitro não marcou pênalti a favor do Manchester City, decisão que intensificou os protestos dos jogadores, para quem a bola bateu no braço do atacante do Arsenal e impediu uma finalização que ia em direção ao gol. Esse lance, ao lado do de Donnarumma, tornou-se o centro das reclamações que levaram a diretoria do clube a agir oficialmente.
Lance com Doku engrossa a lista de reclamações
Um terceiro episódio aumentou ainda mais as críticas: Bruno Guimarães puxou o cabelo de Jérémy Doku em uma disputa de bola, enquanto o jogador do Manchester City tinha cartão amarelo, sem que o ex-jogador do Newcastle recebesse qualquer punição adicional.