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O Manchester City não aceitou a forma como terminou o confronto com o Arsenal. O time deixou a vitória escapar em um jogo eletrizante que acabou empatado por 2 a 2, em meio a duras reclamações contra uma série de decisões da arbitragem que revoltaram jogadores, comissão técnica e torcida. A situação levou o clube a tomar uma medida oficial para cobrar das autoridades explicações claras sobre o que aconteceu.

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Em nota oficial, o clube afirmou: “Estamos extremamente decepcionados com várias decisões de arbitragem tomadas durante a partida de hoje contra o Arsenal”. E acrescentou: “Enviaremos na segunda-feira uma carta oficial à ProRef, solicitando um esclarecimento completo sobre as principais decisões da partida, tanto em relação ao processo de tomada de decisão em campo quanto ao uso do VAR”.

O Manchester City ressaltou que espera receber uma resposta detalhada do órgão de arbitragem e reforçou: “Continuaremos a representar e defender os interesses do clube, dos nossos jogadores e dos nossos torcedores”.

Três lances que revoltaram o City

O duelo, disputado no Emirates Stadium, teve momentos eletrizantes. O Manchester City abriu o placar com Erling Haaland aos 34 minutos, aproveitando um ótimo passe de Joško Gvardiol, mas Kai Havertz empatou para o Arsenal aos 39. No início do segundo tempo, os visitantes voltaram à frente com um belo gol de Enzo Fernández aos 47 minutos, após uma jogada iniciada por uma boa movimentação de Ayoub Bouaddi, e o time parecia caminhar para uma vitória valiosa.

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Os minutos finais, porém, mudaram o cenário. Jurriën Timber empatou para o Arsenal aos 83 minutos, após escanteio cobrado por Eberechi Eze, em um lance que provocou fortes protestos dos jogadores do City pelo que consideraram uma agressão clara contra o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

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Ao sair para tentar segurar a bola, Donnarumma levou uma cotovelada de Gabriel na nuca. Mesmo assim, o gol foi validado após a revisão do VAR, que se concentrou em um possível toque de mão de Timber, sem anular o gol nem marcar falta a favor do goleiro do Manchester City. O clube considera essa uma das principais decisões que precisam de explicação.

Toque de mão de Gyökeres aumenta a revolta

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As reclamações do Manchester City não pararam no gol de empate. Nos acréscimos, outro lance provocou uma nova onda de revolta: uma cabeçada de Joško Gvardiol ia em direção ao gol do Arsenal quando Viktor Gyökeres a bloqueou com o braço, segundo mostraram as imagens do lance, que gerou grande polêmica.

Apesar da revisão pelo VAR, o árbitro não marcou pênalti a favor do Manchester City, decisão que intensificou os protestos dos jogadores, para quem a bola bateu no braço do atacante do Arsenal e impediu uma finalização que ia em direção ao gol. Esse lance, ao lado do de Donnarumma, tornou-se o centro das reclamações que levaram a diretoria do clube a agir oficialmente.

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Lance com Doku engrossa a lista de reclamações

Um terceiro episódio aumentou ainda mais as críticas: Bruno Guimarães puxou o cabelo de Jérémy Doku em uma disputa de bola, enquanto o jogador do Manchester City tinha cartão amarelo, sem que o ex-jogador do Newcastle recebesse qualquer punição adicional.