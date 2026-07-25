O experiente guarda-redes Vozinha, estrela da seleção de Cabo Verde e uma das grandes surpresas do Mundial de 2026, prepara-se para viver uma nova experiência na sua carreira, depois de estar perto de se juntar ao Colo-Colo do Chile durante o atual período de transferências.

Aníbal Mosa, presidente do Colo-Colo, anunciou que o acordo com o guarda-redes de 40 anos está fechado, esclarecendo que este chegará ao Chile nos próximos dias para se submeter aos exames médicos, antes de ser oficialmente apresentado como novo reforço da equipa.

Mosa afirmou, em declarações reproduzidas pela rede francesa RMC : "O Vozinha vai tornar-se jogador do Colo-Colo. Chegará ao Chile em breve, submeter-se-á aos exames necessários e, depois, será oficialmente apresentado no Estádio Monumental."

Isto surge depois de o nome de Vozinha ter sido associado, no período recente, a uma transferência para o Inter Miami dos Estados Unidos, para jogar ao lado de Lionel Messi.

Vozinha roubou as atenções durante o Mundial de 2026, depois de conduzir a seleção de Cabo Verde aos 16 avos de final, no melhor feito da história da seleção, graças a uma série de atuações notáveis, com destaque para a manutenção da baliza inviolada frente à Espanha na fase de grupos, antes de a sua equipa se despedir da competição a muito custo diante da Argentina, após prolongamento, pelo resultado de 3-2.

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O guarda-redes, cujo verdadeiro nome é Josimar José Évora Dias, carrega uma história excecional, já que só assinou o primeiro contrato profissional da carreira quando completou 26 anos, depois de ter passado por várias experiências em Chipre, Eslováquia, Moldávia e Angola, antes de defender recentemente as cores do clube português Chaves, na Segunda Liga.

O presidente do Colo-Colo garantiu que a contratação do guarda-redes se deveu a razões técnicas, afirmando: "Do ponto de vista desportivo, o Vozinha está num estado excelente, e por isso decidimos contratá-lo."

Os ganhos do experiente guarda-redes não se limitaram ao retângulo verde, pois transformou-se num fenómeno de popularidade durante a competição, depois de as suas atuações chamativas, a par do apoio do famoso criador de conteúdos brasileiro Casimiro, terem contribuído para um aumento enorme da sua popularidade. O número dos seus seguidores no Instagram subiu de cerca de 50 mil para perto de 30 milhões em poucas semanas.