"Não tive uma chance justa no Ajax. Isso não tem a ver com minhas qualidades como jogador, mas..."

Maher Carrizo considera que não recebeu uma chance justa no Ajax. Foi o que o atacante emprestado ao FC Copenhague disse ao veículo dinamarquês TV2 Sport.

Carrizo foi contratado para jogar em Amsterdã no início de 2026 por seis milhões de euros, mas a passagem pelo Ajax não se mostrou um sucesso incontestável. Segundo o próprio argentino, ele precisa de tempo, mas o Ajax decidiu emprestá-lo ao FC Copenhague. Isso não fazia parte de seus planos quando se mudou para a Europa.

"Foi um período difícil para mim, porque não pude jogar", diz Carrizo ao recordar seu início no Ajax. "Mas eu sabia que não era por causa do meu nível de futebol, e sim do idioma e do meu domínio limitado do inglês."

Carrizo teve dificuldades para se adaptar a Amsterdã, mas, mesmo assim, esperava ter mais oportunidades de mostrar suas qualidades em campo. "Não senti que realmente tive a chance de mostrar o que podia fazer", conta. "Isso me frustrou e me deixou triste, porque eu tinha vindo para cá com muita vontade de mostrar meu futebol, mas acabei não recebendo essa oportunidade."

Agora cabe a Carrizo mostrar que o Ajax errou ao emprestá-lo, mas, até o momento, o ponta também enfrenta grandes dificuldades em Copenhague. No mês passado, o técnico Bo Svensson chegou a tirá-lo do elenco para uma partida depois que ele se atrasou para o treino.

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"Não foi porque eu fiz algo errado de propósito ou porque tinha saído para festejar. Eu simplesmente consultei a agenda do clube de forma equivocada", explica. "Usamos um aplicativo para acompanhar esse tipo de coisa, e eu ainda não tinha entendido bem como ele funcionava. Por isso, vi o horário da semana seguinte."

"Na Argentina, talvez você receba uma multa se chegar atrasado, mas participa do treino normalmente. Aqui na Europa é diferente. Eu me atrasei, fui mandado embora do treino e isso teve consequências para os jogos. Mas, claro, preciso aprender com isso. Acho que não vai demorar para eu voltar ao nível que sei que posso alcançar", afirma, mantendo o otimismo.